Sevgililer tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kaliland bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5 gram hintkeneviri ele geçirildi, Ali Taher ile sevgilisi Rawan Handy Rabea tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan Ali Taher ve Rawan Handy Rabea dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek süre alındı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 14 Ağustos 2025 tarihinde Ali Taher’in ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, saat 02.00 sıralarında konu ikametgaha baskın yaptıklarını açıkladı. Zanlı Ali Taher ve sevgilisi zanlı Rawan Handy Rabea’nın ikametgâh içerisinde tespit edildiğini anlatan polis, yapılan arama sonucu, evin salon kısmında, foil kağıt içerisinde 2 gram, yatak odasında da, yine foil kağıt içerisinde 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen maddeniz analize gönderileceğini kaydeden polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların uyuşturucu maddeyi nereden veya kimden temin ettiğini dair de soruşturma yapılacağını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

