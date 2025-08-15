Zamanı geldi

Raif DOĞRU

İkinci Barış Harekatı’nda, Kıbrıslı Rumların kendiliğinden terk ettiği turizm cenneti Maraş kenti 51 yıldan beri atıl vaziyette duruyor. İki toplum arasındaki uzlaşmazlık yüzünden kaderine terk edilen bu kentin otelleri, iş yerleri ve konutları yıkılmaya yüz tutsa da, yeni plan ve projelerle Akdeniz’in Dubai’si olacağına kesin gözle bakılıyor.

Maraş’ta 1974 öncesi faaliyet gösteren 45 otel ve 60 apartman tipi turizm tesisi bulunuyordu… Toplam 10 bin yatak kapasitesiyle ada turizminin başkenti olmuştu. Kentte ayrıca yaklaşık 4 bin 649 özel konut ve 3 bin ticari bina vardı. Siyasi gözlemciler, Kıbrıs sorununun çözümünün daha da gecikmesi halinde, Maraş’ın Türk yönetiminde işletmeye açılabileceğini belirtiyor.

Maraş’ta 8 adet oteli bulunan Lordos kardeşlerin, 2004 Annan Planı referandumu sonrasında Kıbrıs Türk Yönetimine çağrıda bulunarak, kentin açılması halinde gönüllü dönüş yapabileceklerini bildirmişler, ancak olumlu bir karşılık görememişlerdi.

Maraş’ın işletmeye açılması halinde bölgeye uzman müteahhitlerin geleceği, yabancı kredi kuruluşlarından sağlanacak uzun vadeli kredilerle yeni bir Dubai veya Singapur örneğinin gerçeklemiş olabileceğini belirten ekonomistler, 19 Mayıs’ta yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kıbrıs’ta hareketlilik olabileceğine dikkat çekiyor.

Kapalı Maraş'ta neler vardı?..

Oteller: 45 adet otel ve 60 adet apartman tipi turistik tesis olmak üzere toplam 10 bin yatak kapasitesi.

Konutlar: Yaklaşık 4.649 özel konut.

Ticari alanlar: 3 bin ticari birim.

Diğer yapılar: 99 eğlence mekanı, 25 kültür yapısı (tiyatro, sinema, kütüphane vb.), 21 banka şubesi, 143 idari büro, 8 okul ve 2 spor tesisi.