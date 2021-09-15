9 yıl yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde bulunan garsonluk yaptığı dönemde İnciraltı Meze Restoran’ı kundaklayan Gürcan Atik hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın önce restorandan 300 Euro değerinde içki çaldığı, daha sonra ateşe verdiği belirtildi. Sanığın neden olduğu yangından dolayı bir milyon 800 bin TL tutarında maddi hasar oluştuğu, sigortanın sadece 650 bin TL’lik kısmını karşıladığı, dolayısıyla mağduriyetin giderilmediği ifade edildi.

Önce çaldı, sonra yaktı

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, sanık Gürcan Atik’in, 28 Mart 2020 tarihinde, saat 05.35’te önceden garsonluk yaptığı İnciraltı Meze Restoran’ı yanıcı madde dökerek yaktığını anımsattı. Toroslu, sanığın işyerini ateşe vermeden önce 300 Euro nakit ve çeşitli içkileri sirkat ettiğini de hatırlattı.

Sanığın işlemiş olduğu suçun son zamanlardan yaygınlık gösterdiğini ifade edenToroslu, mahkemelerin bu tür suçlara hoşgörülü davranamayacağını vurguladı.

Mala karşı kasıtlı işlenen suçların affedilemez olduğunu belirten Toroslu, yangın sonucu müştekinin zararının bir milyon 800 bin TL olduğunu ancak sigorta tarafından sadece 650 bin TL’lik kısmının tazmin edildiğini ve mağduriyetin giderilmediğini vurguladı.

Yaygınlık gösteren bu tür suçlarda kamu yararının ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Toroslu, zararın külliyatlı olmasını da göz önünde bulundurduktan sonra, sanığa oy birliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.