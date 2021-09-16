Kurultay mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “UBP’nin, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerlediğini” belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay süreci çerçevesinde köy, mahalle, ilçe kongrelerinin yapılmaya başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm örgütlere, Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

UBP’nin, Kıbrıs Türk halkının özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir parti olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nin siyasi varlığı ve mücadelesinin tarihi derinliği vardır. Bizler, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda özgür, egemen olarak, demokratik bir ortamda, refah ve güven içinde yaşasın diye varız” dedi.

Hasipoğlu, UBP’nin bu anlayışla, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Var olan projeleri uygulamaya koyarak, yeni ve güçlü projeler hazırlayarak, halkın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay sürecinin de başladığına dikkat çekti.

“İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde demokrasi yolculuğumuz başlamıştır” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, “Hedefimiz, kurultay sürecini başarıyla tamamlayıp, daha sonra erken genel seçime hazır olmak” vurgusu yaptı.