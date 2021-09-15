Tedavi için  kullanacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, dün emsal olacak bir karara imza attı. Mahkeme kanser hastası olan ve tedavi amaçlı hintkeneviri bitkisi yetiştirdiğini söyleyen Erkan Kara’nın savunmasını geçerli saydı.

Mahkeme, 77 kök kenevir bitkisi yetiştirmesine rağmen sanığa 9 ay hapis cezası vermeyi uygun gördü. Kararda hintkeneviri yağının Avrupa’da ağır hastalıklar içim kullanıldığı, KKTC’de de bu yönde adımlar atıldığı belirtildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol, sanığın avukatı Batur Sağlamer’in savunmasına da dikkat çekti. Şenol, sanığın kanser hastası olduğunu, tedavi amaçlı bitkileri yetiştirdiğini, Avrupa ülkelerinde de hintkeneviri yağının ağır hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anımsattı.

Mahkeme başkanı önemli noktaya dikkat çekti

Ülkemizde de hintkeneviri yağının tedavi maksatlı kullanılmasının yasallaştırılması yönünde adımlar olduğuna dikkat çeken Şenol, sanığın ziraatını yaptığı hintkeneviri bitkisi miktarının külliyatlı olmasına rağmen, hafifletici husus nedeniyle kısa süreli hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini belirtti.

Şenol, sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 10:32