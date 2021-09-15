Tedavi için  kullanacaktı

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, dün emsal olacak bir karara imza attı. Mahkeme kanser hastası olan ve tedavi amaçlı hintkeneviri bitkisi yetiştirdiğini söyleyen Erkan Kara’nın savunmasını geçerli saydı.
Mahkeme, 77 kök kenevir bitkisi yetiştirmesine rağmen sanığa 9 ay hapis cezası vermeyi uygun gördü. Kararda hintkeneviri yağının Avrupa’da ağır hastalıklar içim kullanıldığı, KKTC’de de bu yönde adımlar atıldığı belirtildi.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol, sanığın avukatı Batur Sağlamer’in savunmasına da dikkat çekti. Şenol, sanığın kanser hastası olduğunu, tedavi amaçlı bitkileri yetiştirdiğini, Avrupa ülkelerinde de hintkeneviri yağının ağır hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anımsattı.
Mahkeme başkanı önemli noktaya dikkat çekti
Ülkemizde de hintkeneviri yağının tedavi maksatlı kullanılmasının yasallaştırılması yönünde adımlar olduğuna dikkat çeken Şenol, sanığın ziraatını yaptığı hintkeneviri bitkisi miktarının külliyatlı olmasına rağmen, hafifletici husus nedeniyle kısa süreli hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini belirtti.
Şenol, sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
Ülkemizdeki saçma sapan kanunlar ve geldiğimiz durum.
Bugün alkol sigara gibi ağır uyusturucu sayılması gerekn uyuşturucular her köşe başında serbest satılabiliyorken, evinde birkaç gram kenevir bulunan insanların hapse atılmaları artık çağ dışı bir uygulamadır.
İnsanlar tamamen bilgisizlikleri ve alışkanlıkları yüzünden alkol ve sigaraya karşı gelmiyorlar ve bunların dea AĞIR UYUŞTURUCULAR sayılması gerektiğini anlamıyorlar ama çok daha zarasız bir madde olan kenevire bir UYUŞTURUCU gözüyle bakıldığı için böyle absurd yüksek cezalar uygulanabiliyor.
Bu demode anlayışların artık değişmesi gerekir. Hele hele bu haberde olduğu gibi bir kanser hastasını keneviri ilaç olarak kullanıyor diye hapse atmak kabul edilebilir değildir. Kanunların bir an önce değişmesi gerekir ama önce halkı bu konuda doğru bir şekilde bilgilendirilmasi lazım. İnsanlar bir gannavuriden boş yere bu kadar öcü gibi korkarsa bu iş olmaz.