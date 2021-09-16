Terör örgütü ELAM'a ceza yerine ödül

Rum Komünist AKEL partisi, Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) ile Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” arasında bağlantı olup olmadığının araştırılmasını isterken, terörist ELAM’ın lideri Hristos Hristu Rum Meclisi Savunma Komitesine seçildi.

Fileleftheros gazetesinin hhaberine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in Rum Meclisi Seçim Komitesi toplantısı sırasında, Meclis’ten Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi”nin Yunanistan’daki ile bağlantısı olup olmadığı konusunun araştırılması çağrısında bulunmasını talep etti.

Lukaidis, Başsavcılığa yönelik bu talebin, AKEL tarafından geçen yıl Ekim ayında da yapıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç veya ilerlemenin sağlanamadığını ifade etti.

Lukaidis, Başsavcılığın bu konudaki araştırmasının, “Hrisi Avgi”nin şube olarak ortaya çıktığı günden bu yana Güney Kıbrıs’ta yürüttüğü tüm faaliyet ve ilişkiler dahil her şeyi kapsaması gerektiğini söyledi.

Gazete, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun Rum Meclisi Savunma Komitesi’ne katılması konusundaki tartışmaların sona erdiğini yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Seçim Komitesi’nin dün bir milletvekilinin herhangi bir komiteye dahil olmamasını haklı çıkaracak yasal dayanağın olmadığını belirterek, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun oy birliğiyle Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde kalmaya devam edeceğini kaydetti.