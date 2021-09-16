Asgari ücret Net 4 bin 324 TL

Yılın ikinci asgari ücreti oy birliğiyle, aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı yaptığı yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, asgari ücreti görüşmek amacıyla ilk toplantısını 28 Temmuz’da yaptığını hatırlattı.

İkinci toplantının 13 Ağustos’ta, üçüncü toplantının 18 Ağustos’ta yapıldığını ifade eden Yaylalı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dün tekrar toplandığını ve tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlediğini kaydetti.

Toplantıya, devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığını belirten Erman Yaylalı, tarafların, asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü ifade etti.

Tüm taraflar evet oyu verdi

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu bildiren Yaylalı, “Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir” dedi.

Yaylalı, bunun sonucunda asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren saatlik: 28.67 TL, günlük: 229.38 TL, haftalık: 1146.92 TL, aylık: 4970.00 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Erman Yaylalı, Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisinin oylamaya sunulduğunu ve önerinin oy birliği ile asgari ücretin kabul edildiğini kaydetti.

Toplantılar bir süredir devam ediyordu

Bir süredir devam eden Asgari Ücret toplantılarında işçi ve işveren taraflarının ‘prim desteği karşılığında yüzde 12.95’lik artış” konusunda uzlaşmasına rağmen hükümetin buna sıcak bakmaması süreci kilitlemişti. Komisyondaki hükümet yetkilisinin bu öneriye onay vermemesi, yeni asgari ücretin belirlenmesini zora sokmuştu. Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in ‘prim destekleri devam edecek’ açıklamasına karşın bu açıklamanın Bakanlar Kurulu tarafından henüz karara dönüştürülmemesi ise sürecin uzamasına neden olmuştu. Başbakan Saner önceki günkü açıklamasında ise “asgari ücrette artışın hayat pahalılığı oranında olabileceğini” söylemişti, dünkü toplantıya dair temenni paylaşmıştı.