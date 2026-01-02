Aaira bebek vatandaş olacak

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da ikamet eden Pakistan uyruklu Babar Hussain (35) ve Amna Bibi’nin (23) ikinci çocukları Aaira Babar, Lefkoşa Pandemi Hastanesi kadın doğum servisinde dün saat 00:43’te dünyaya gelerek 2026 yılının ilk bebeği oldu.

Baba Babar Hussain boya işçisi, anne Amna Bibi ise ev hanımı. Çiftin, 3 yaşında bir erkek çocukları bu-lunuyor. Aaira Babar’ın doğumu, hem yeni yılın ilk bebeği olması hem de ailenin ikinci çocuğunun kız olması nedeniyle çifte büyük mutluluk yaşattı.

Diyalog’a konuşan Babar Hussain, Kıbrıs’ta ikamet ettiklerini ve eşinin oturma izni ile ülkede bulundu-ğunu belirtti. Hussain, ilk çocuklarının erkek olduğunu ve 2023 yılında dünyaya geldiğini belirterek, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Hussain, “Hem 2026 yılının ilk bebeği olarak dünyaya gelmesi hem de kız çocuk sahibi olmamız ailemiz için çok özel bir mutluluk. Şu anki duygula-rımızı kelimelerle ifade etmek zor” dedi.

Aile, Lefkoşa Pandemi Hastanesi’ndeki sağlık personeline de teşekkür etti. Baba Hussain, Aaira Ba-bar’ın büyümesini sağlıklı bir şekilde izleyeceklerini ve ailenin tüm fertleriyle birlikte mutlu bir şekilde yeni yılı kutlamaya devam edeceklerini ifade etti.