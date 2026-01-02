Ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr maddi hasara yol açtı. Lefkoşa’da bir apartmanın damında bulunan bir buçuk tonluk plastik su deposu, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Park halindeki araçlar zarar görürken, yaralanan olmadı. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri söküldü.

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerindeki bir apartmanın damında bulunan bir buçuk tonluk plastik su deposu, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerin-den koparak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olayın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta olası bir yangına karşı önlem aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruştur-manın devam ettiğini açıkladı.

Taşkınköy’de ise LC Waikiki mağazası yakınlarında bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki bir ara-cın üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ekiplerin 6 farklı noktada meydana gelen sorunlara müdahale ettiğini belirtti. Harmancı ayrıca araçların ağaç altından uzaklaştırılması ve güvenli yerlere park edilmesi gerektiğini vurguladı.