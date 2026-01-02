2026’da şansı bol olacak

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, 31 Aralık 2025 yılbaşı akşamında Merit Lefkoşa Casino & Hotel’de sahne aldı. Sanatçı hem performansı, hem de ışıl ışıl kıyafety,iyle izleyicileri adeta büyüledi.

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan hareketli, tempolu ve sürprizlerle dolu sahnesiyle müzik şöleni sunan Dinçöz, iddialı duruşu, şıklığı ve bitmeyen enerjisiyle büyük alkış topladı. Sahne kostümü, dansları ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla gecenin yıldızı olan sanatçı, temposu bir an bile düşmeyen performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Merit Lefkoşa’yı dolduran konuklarla birlikte yeni yılı karşılayan Petek Dinçöz, alkışlar eşliğinde tamamladığı bu özel gecede yılbaşının en çok konuşulan sahnelerinden birine imza attı.

İkizler burcu olan sanatçı 2026’da şansının bol olacağını söyledi ve herkese bolluk, bereket diledi.

