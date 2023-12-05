AB: Kıbrıs'ta iki Devletli bir çözüm modeli görüşülmüyor..

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Komisyonu Dış İlişkiler Basın Sözcüsü Peter Stano’nun Brüksel’de “Kıbrıslı gazetecilerle” bir araya gelişinde yaptığı açıklamalarda, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümün görüşme konusu olmadığını ve Kıbrıs’ın birleşik bir ada olması gerektiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Stano; “Kıbrıs’ı terk etmiyoruz, Kıbrıs biziz” şeklinde konuştu. “Türkiye’yle yaptığımız her şey, Türkiye’nin Yunanistan veya Kıbrıs’la yaptıkları tarafından belirleniyor” şeklinde konuşan Stano, “Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir” vurgusu yaptı.

Stano, Türkiye’nin, AB’deki geleceğinin Kıbrıs’la ilişkisinden geçtiğini bildiğini belirtirken, 2019 yılında AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan sarsıntının Türkiye’nin Kıbrıs karşısındaki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Stano ayrıca, Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündem sürdürmenin zor olmaya devam edeceğini savundu.

Pile, Metehan ve ara bölgede yaşanan olayları da yorumlayan Stano, AB’nin, Kıbrıs'ta uygun, sonuç getirici ve BM zemininde bir çözüme ulaşılabilmesi müzakere edilebilmesi için gerek kamuoyu açıklamaları, gerekse diplomatik kanallarla müdahil olduğunu söyledi.

Stano ayrıca, bu olaylara AB tarafından kamuoyu önünde açık tepki gösterilmemesinin, AB kurumlarının ve diğer üye devletlerin aktif olmadıkları anlamına gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.