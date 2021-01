Böyle devam etmeli

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti. Evren, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bakanlık olarak Sivil Savunma Teşkilatı ile dayanışma, işbirliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Evren, “Sivil Savunma Teşkilatımız ile her zaman istişare ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere her zaman bizlere destek vermektedirler. Gerek doğal afet olaylarında, gerekse de son dönemde pandemi ile mücadele kapsamında çok önemli katkılar yapmaktadırlar” dedi.

Görüşme sonunda Sivil Savunma Başkanı Karakoç’a ziyareti ve bakanlığın çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Evren, Sivil Savunma Teşkilatı’na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç da, İçişleri Bakanı Evren’e, yeni görevinde başarılar dileyerek, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ve her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Karakoç, görüşme sonrası Bakan Evren’e bir de plaket takdim etti.