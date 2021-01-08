Zor bir soru

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.50’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak, gündemin seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmının bir sonraki birleşime ertelenmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurulun 11 Ocak Pazartesi günkü birleşiminde yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Okutulup bilgiye sunulacaklar bölümünde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun’un, başkan vekilliğine CTP Milletvekili Fikri Toros’un seçildiği bilgiye getirildi.

Komite üyeleri ise UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemin Öztürk; CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, 62. Madde tahtında ekonomik belirsizlikler konusunda konuştu.

Ülkede ciddi anlamda bir “belirsizlik ve kaos” yaşandığını dile getiren Manavoğlu, böylesi bir dönemde gündemin Meclis Başkanlığı seçimi olduğunu kaydetti.

“Ciddi anlamda basiretsiz bir durum var ortada” diyen Manavoğlu “Hükümet kendi gösterdiği adaya sahip çıkmayacaksa kendi vatandaşına, kendi esnafına kendi sağlıkçısına nasıl sahip çıkacak” diye sordu.

Taşınmaz mal vergileri konusunda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yoluyla atılan adımları da eleştiren Manavoğlu, bundan sonraki süreci hukukçulara danışarak yürütmelerini önerdi.

Öte yandan “Bu zammı yapmanın zamanı mıydı?” diye soran Manavoğlu, normal yükümlülüklerini yerine getiremeyen vatandaşın bunu nasıl yerine getireceğini sordu.

Ekonomik örgütlerin çağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Manavoğlu, hükümetin ekonomik örgütlerle toplantı yapıp sıkıntıları dinleyerek planlı bir ekonomik yol hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Erhürman: Hiçbir şey normal değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında “Hükümet demokrasi ve hukuk” başlıklı konuşma yaptı.

Meclis toplantılarını her şey normalmiş gibi yapma tavrından uzaklaşmak gerektiğini dile getiren Erhürman “Çünkü hiçbir şey normal değil” dedi.

Hükümeti “Zücaciye dükkanına giren bir file” benzeten Erhürman, Meclis başkanlık seçiminde 26 ret oyu alan aday konusunda Başsavcılığa danışılmasına işaret ederek, Meclis’teki teamüle işaret etti.

Meclis Başkanlığının iktidara mensup bir partiden çıkması gibi bir kural olmasa da, teamül gereği, Meclis Başkanının iktidardan çıktığını söyleyen Erhürman, öte yandan içtüzük gereği Meclis başkan yardımcısının ana muhalefet partisinden çıkması gerektiğini kaydetti.

Teamül gereği hükümet partisi ya da koalisyon ortaklarının bir adayda anlaştığını ve onun Meclis başkanı seçildiğini ifade eden Erhürman, son seçimde yaşananları ise “beceriksizlik” olarak tanımladı.

Seçim pusulasında kabul, ret ve çekimser yazdığını, birden çok aday arasında seçim yapılmadığını kaydeden Erhürman, Meclis’in ilgili adaya 26 ret oyu verdiğini, ret alanın aday olan kişi değil “UBP’nin gösterdiği aday” olduğunu anlattı.

Bunun, UBP içindeki sıkıntının görülmesi için yapıldığının da ifade edildiğini söyleyen Erhürman, Başsavcılığa başvururken “5 oylama sonunda bu kişinin seçileceği” yönünde görüş gelmesinin beklendiğini söyledi.

Zaroğlu’nun “UBP’nin iç sorunları yüzünden bürokrat atayamıyoruz” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Erhürman, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sizin iç sorunlarınızı çözmenizi beklemek zorunda mı?” diye sordu.

Arıklı ile Erhürman tartıştı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, eleştirilere cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Arıklı, Meclis başkanlığı seçiminde 26 ret oyu çıktığı için seçimin ertelenmesini hukuken yanlış bulduğunu söyledi.

Başsavcılıktaki uzmanlarla konuyu değerlendirdiklerini, “pazartesi yapılan uygulamanın son derece yanlış olduğunun söylendiğini” kaydeden Arıklı, ilgili yasa ve içtüzük maddelerini okudu.

Yasa ve kurallara göre; seçimin ardışık yapılması gerektiğini, ayrıca “26 çıktı ret sayılır o adayla karşımıza gelmeyin” denmediğini kaydederek, Tufan Erhürman’a “Neye dayanarak aynı adayı karşımıza getirmeyin diyorsunuz” diye sordu.

Bunun üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

Yerinden söz alan Erhürman, “Benim ağzımdan öyle bir cümle mi çıktı” diye sordu. Erhürman böyle bir şey söylemediğini vurguladı.

Arıklı, EMO Başkanının “inşaat ruhsatlandırılmadan o binaya vize vermeyiz” dediğini söyledi.

Gaza yapılan zam konusunda, iki firmanın bir indirim daha yapılmasını gözden geçirdiğini dile getiren Arıklı, ilk zammın seyyanen yapıldığını ifade etti.

Arıklı soru üzerine, çağdaş ülkelerde olduğu gibi akaryakıt konusunda otomasyon sistemine geçilerek tankerden akaryakıt istasyonlara denetim yapılması gerektiğini ve kaçağın önlenmesi gerektiğini belirtti.

Uluçay, Arıklı’yı yanıtladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın Meclis Başkan seçimleri sürecinde, “hukukun çiğnendiğine” yönelik sözlerini yanıtladı.

Uluçay, pazartesi günü Meclis’in kendi iradesini kapalı oylama yoluyla sonuçlarıyla yansıttığını, bu iradenin de 26 ret olduğunu dile getirdi. Uluçay, milletvekili sayısı 50'ye çıktığından beri Meclis’in tarihinde 26 ret ile işlem gören bir fonksiyonu olmadığını kaydetti.

Seçimde yansıyanın milletvekillerinin özgür iradesi ile kapalı oylamada çıkan iradesi olduğunu söyleyen Uluçay, “Bu sonuca göre bana düşen o işlemi durdurmaktır.” dedi.

Başsavcıdan görüş alındığını, aynı işlemin yeniden gündeme gelebileceğini söyleyen Uluçay, kişilerin Meclis Başkanlığı’na aday olamayacağını, partilerin aday gösterdiğini, bir sonraki adayın başkası mı aynı kişi mi olacağına da partinin karar vereceğini belirtti.

Uluçay, 16 yıldan beri milletvekilliği yaptığını, Meclis’in kendi yöneticilerini seçim biçimini tayin ederken murat edilenin grubu bulunan partilerin uzlaşması olduğunu, aksi takdirde seçim yapılamadığını söyledi.

Saner: Ortaklarımızın tavrı etik değil

Başbakan Ersan Saner, ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması için turizm ve eğitim sektörünün önemine değindi.

Saner, rektörler toplantısının amacı ile ilgili, yüz yüze eğitime yönelik öğrencilere ay sonuna kadar neyin nasıl yapılacağını bildirmek gerektiğini, bütün çalışmaların bunun için yapıldığını ifade etti.

Saner, yerel bulaş artarken, eğitim konusunda ne yapılması gerektiğine ilişkin her kesimden görüş almaya hazır olduklarını söyledi.

Yerel bulaşta artış olursa kapanmanın gerçekleşeceğinin söylendiğini ancak bu söylemlerin sanki bugün kapanma olacakmış gibi yansıtıldığını dile getiren Saner, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Emlak vergisinin kategorileştirilmesi konusunda hükümetin değiştiğini, süreklilik sağlanamadığını söyleyen Saner, metrekarelere göre üç değişik kategori kurulabileceğini ancak bu düzenlemenin ancak 2022’de yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Meclis Başkanının seçilmesi konusunda UBP olarak grup kararına rağmen birtakım sıkıntılar yaşandığını bunu düzelteceklerini UBP’nin bu tip olayları değişik şekilde yaşadığını her partide bazı dalgalanmaların yaşanabileceğini belirten Saner, hükümet ortaklarının davranışının etik olmadığını ve önceki gün bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Saner, Uluçay’ın da 40 oyla 7 ret ile seçildiğini, bu oylar içinde UBP’nin de oyu bulunduğunu söyledi.

Meclis pazartesi toplanacak

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.



Bütçe görüşmeleri başlıyor

Öte yandan 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde görüşülmesine bugün başlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ardından yaşanan hükümet sorunu ve yeni hükümetin geç kurulması nedeniyle geciken bütçe görüşmeleri 5 gün sürecek ve 15 Ocak Cuma günü tamamlanacak.