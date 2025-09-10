Gerçeğini aratmıyor

KKTC’de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sürüyor.

Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatla, adanın güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tatbikatta, planlanan senaryolar arasında kara ve deniz unsurlarının koordineli operasyonları, hava desteği ve simülasyon çalışmaları da yapılıyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 12 Eylül 2025 tarihine kadar icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı ve çeşitli senaryolarla bölgedeki koordinasyon ve tatbikat yeteneklerinin güçlendirildiği ifade edildi. Paylaşımda yer alan videolarda, tatbikata ilişkin arazi ve deniz görüntüleri, hava unsurlarının manevraları ve birliklerin koordineli çalışmalarına dair sahneler de yer aldı.

Tatbikat kapsamında, savunma ve harekât planlarının test edilmesi, olası kriz durumlarına karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve KKTC ile Türkiye arasındaki ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, 12 Eylül’e kadar sürecek olan tatbikatın güvenli bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

İki bayrak, tek yürek

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nı selamladı, “İki bayrak, tek yürek…” dedi. Üstel, paylaşımında, “Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı kapsamında; kara, deniz ve hava unsurlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev başında… Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki barış ile istikrar için omuz omuza mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizi ve Güvenlik Kuvvetlerimizi gururla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

