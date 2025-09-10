Tümü öğrenci

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından şüpheli görülen araçta yapılan aramada az miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, Nijerya uyruklu öğrenciler A.M., A.S. ve A.J. tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Mah-kemede olguları aktaran polis memuru; 8 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Küçük Kaymak-lı’da bir marketin park alanında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli görülen bir aracı durdur-duğunu belirtti. Polis, araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun arka cebinde yaklaşık 2 gram hint-keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, bunun üzerine araçta bulunan üç zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, daha sonra zanlı A.M.’nin ikametgâhında yapılan aramada, yatak odasındaki komodin çekmecesi içinde üç adet sarılı vaziyette uyuşturucu ol-duğuna inanılan sigara ele geçirildiğini kaydetti. Polis, diğer iki zanlının evlerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti. Emare olarak alınan maddelerin tür ve ağırlığının tespit edilmesi için Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu madde sarımında kullanılan folyo kâğı-dın ise Polis Genel Müdürlüğü Foto Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyleyen polis, so-ruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurguladı. Polis memuru, alınacak ifadeler ve laboratuvar rapor-larının beklendiğini belirterek zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.