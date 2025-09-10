Kefaleti 3 milyon TL

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısı’nda gerçekleştirilen kontrollerde aracında 200 adet av fişeği ele geçirilen zanlı M.Y. dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 5 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sınır kapısında rutin kontrol yaptığını belirtti. Polis, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a AA954C plakalı araç ile giriş yapan zanlının aracında arama gerçekleştirildiğini; arka koltuk kısmında gizlenmiş 8 paket halinde 12 kalibre toplam 200 adet av tüfeği fişeği bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, ele geçirilen fişeklerin Yetkili Makamdan alınmış herhangi bir izin olmaksızın ülkeye sokulduğunu, bu nedenle zanlının “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçunu işlediğinin tespit edildiğini ifade etti. Zanlının olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, söz konusu fişeklerin ise emare olarak zapt edildiğini dile getirdi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.