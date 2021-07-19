Ömer KADİROĞLU

Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümünde, Alsancak bölgesindeki çıkarma plajının bulunduğu yere monte edilen savaş gemisi müze olarak ziyaret edilebilecek.

Günlerdir yoğun bir çalışma ile açılışa hazır hale getirilen geminin çevresi çok hızlı bir şekilde ağaçlandırıldı ve ışıklandırıldı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de müteahhit Tüfekçi firmasının yanı sıra askeri görevliler tarafından yürütülen çalışmalara destek verdi.

Ataser dün bölgeyi ziyarete giden Görneç muhtarı Nevzat Akçagil ile geminin güvertesine çıkarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.