Acımasızca öldürdü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2019 yılında 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr’ı başına satırla vurarak öldürüp, ona ait aracın bagajına koyduktan sonra okullar yoluna bırakan Ehiremen Sunday Osemeahon hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Cinayetin ardından Türkiye’ye kaçan ancak kısa sürede yakalanıp KKTC polisine teslim edilen sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 32 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Aksun hem cinayetin olgularına hem de yabancı uyruklu öğrencilerin suça karışma oranlarına değindi.

Aksun, cinayetin barbarca ve acımasızca gerçekleştiğini ifade ederken, sanığın 2015 yılında öğrenci olarak ülkeye giriş yaptığına vurgu yaptı. Aksun, mahkemelere yansıyan birçok davada sanıkların öğrenci olarak ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu gördüklerini, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Barbarca ve acımasızca

Lefkoşa’da 2019 yılında işlenen satırlı cinayetin davası sonuçlandı.

Kararı Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Aksun, sanığın barbarca ve acımasızca cinayet işlediğini, maktulün ölümünden sonra cansız bedenine yaptıklarının oldukça ağırlaştırıcı faktörler olduğunu söyledi. Aksun, sanığın 2015 yılında öğrenci olarak ülkeye giriş yaptığını belirterek, önemli bir noktaya dikkat çekti.

Başkan Aksun, KKTC’nin eğitim adası olarak anılmasının güzel olduğunu ancak öğrenci sıfatı ile ülkeye gelen kişilerin buna uygun davranması gerektiğini söyledi.

Aksun ancak mahkemelere yansıyan birçok davada sanıkların öğrenci olarak ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu gözlemlemeye başladıklarını ifade etti.

Aksun, “Bu durum kaygı verici bir hal almıştır” dedi.

Öğrencilerin kendilerine ev sahipliği yapan ülkenin kamu düzenine saygı göstermeleri gerektiğini dile getiren Aksun, sanık da ülkemizde bir üniversiteden mezun oldu ve cinayet işledi” ifadesini kullandı.

Huzurumuz bozuldu

Ölenin de öldürenin de yabancı uyruklu kişiler olduğunu, bu vahim cinayetin ülkemizde gerçekleştiğini, bu tür olayların kamu huzurunu bozduğunu ifade eden Aksun, “Yıllarca düşük suç oranı ve yüksek huzur seviyesi ile övünen bu küçük ülkede böylesi olayların yaşanması toplumun temel değerlerini yaralamaktadır” dedi.

Aksun, sanığa ‘taammüden adam öldürme, adam öldürme ve soygun’ suçlarından oybirliği ile 32 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da1 Temmuz 2019 tarihinde polise giden bazı yabancı uyruklu öğrenciler, Obasanje Adeola Owoyalr'ın kayıp olduğunu bildirmişti.

Yapılan aramalar sonucu Owoyalr’ın cesedi 8 Temmuz 2019 tarihinde Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki alanda park halindeki aracın bagajında tespit edilmişti. Soruşturma sonucu katilin Ehiremen Sunday Osemeahon olduğu belirlenmiş ancak Türkiye’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı. KKTC polisi Türkiye polisi ile temasa geçmiş, sanık 29 Eylül 2019 tarihinde tespit edilerek, iade edilmişti.