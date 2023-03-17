Acımız ortak

Hüseyin ÇİÇEK

KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sırasında Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile eşi Şampiyon Melekler’in kabirlerini de ziyaret edip çiçek bıraktı.

Ülkemize dün sabah saatlerinde gelen Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte Gazimağusa’ya gelerek, depremde hayatını kaybeden melekler takımının ailelerini tek tek ziyaret etti. Ailelere taziye ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nu ilgiyle karşılandı.

Depremde hayatını kaybeden melekler takımından İzcan Nurluüz’ün evine giden Kılıçdaroğlu ve eşine, aile tarafından melekler takımı forması hediye edildi.

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, melekler takımının Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarlarını ziyaret etti, mezarlara tek tek çiçek koydu ve dua okudu.

Orada bir cinayet işlendi

Günü birlik temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönüşünde basın açıklaması yaptı.

Ankara-Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, “Orada bir cinayet işlendi, bunun başka bir adı yok” dedi. Kılıçdaroğlu, İsias’ta hayatını kaybeden turist operatörlerinin aileleri ile de görüşeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Büyük, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Bizde babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu çocukların katillerinin belli olduğunu belirterek, cumhurbaşkanı olunca katillerden hesap soracağının da sözünü verdi:

“Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.”

İsias’ta çocuklarını kaybeden aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, her bir çocuğun adıyla yüzlerce burs vereceklerini söyledi. “Çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Şampiyon Melekler’i unutmayacağım, Sinan Ateş’i unutmayacağım, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım, sen de unutma.”

İsias Hotel davasında adalet arayışı için aileler tarafından kurulan İsias Davası isimli Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür edildi.

Ne olmuştu?

Türkiye, 6 Şubat sabahına Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem ile uyandı. 11 ili vuran depremde çok sayıda bina ve otel, insanın mezarı oldu. Onlardan biri de Adıyaman’daki Grand İsias Hotel idi. Bir voleybol turnuvası için KKTC’den Adıyaman’a giden voleybol takımı enkazdan kurtarılamadı, 35’i Kuzey Kıbrıslı olmak üzere 60 kişi orada hayatını kaybetti.