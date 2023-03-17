Örnek dayanışma

Serdar ŞENGÜL

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından KKTC’deki hasarlı okullar gündeme gelirken, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve bazı iş insanları kolları sıvadı. Döveç Construction İskele’de yeni bir ortaokul yapılması için 75 milyon liralık projeye imza attı, İlkay Genç Yapı Market, Tüfekçi LTD. ve Northarland firmaları yeni okul yapmaya ve hasarlı olanları onarmaya talip oldu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Diyalog’a yaptığı açıklamada, “Ben ve iş insanlarımız sürece katkı koyarak yeni okul yapımları için hazır durumdayız” dedi.

Gürcafer, çadırda eğitim gören öğrenciler için harekete geçmeye hazır olduklarını belirterek, “Birliğimiz ve ülkemizdeki iş insanları bu zor süreçte üzerine düşen vazifeye hazırdır. Bu konuda İlkay Genç Yapı Market, Döveç Construction, Tüfekçi LTD. ve Northarland şirketinin sahipleriyle temas halindeyiz ” dedi.

Yeniboğaziçi İlkokulu’nun tadilatı için Kenan Önder Atlı isimli bir müteahhittin talip olduğunu belirten Gürcafer, inşaatın 15-20 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti. Gürcafer, İlkay Genç Yapı ailesinin ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesinin tadilatı için talip olduğunu ve o okulun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurguladı.

Haspolat’ta okul yapımı için Tüfekçi ailesinden talep olduğunu açıklayan Gürcafer, projenin 5 bin metrekare gibi büyük bir proje olacağını da vurguladı.

İskele’de Döveç ailesinin büyük bir okula başlayacağını ayrıca Koral Bozkurt’un da okul yapmak için sırada beklediğini açıkladı.

Online eğitime geçilsin, bizde yeni okullar yapalım

Gürcafer ,“İçinde bulunduğumuz bu süreç oldukça karmaşık ve zor süreç. Bu doğrultuda hükümet yetkilileri ile temas halindeyiz. Bizim önerimiz ise çocuklarımızın bu süreçte mağdur olmamaları adına “Online Eğitime’ geçilmesidir” diyerek, bu süreçte de birlik ve gönüllü iş insanları ile okulların tamiri ve yeni okulların yapımı için Kendilerine zaman kazandırılması çağrısı yaptı. Gürcafer, “İsteğimiz ülkemize yeni okullar yaparak eğitim dünyasına kazandırmaktır” ifadelerini kullandı

Çadırda eğitim hakkında da açıklamalarda bulunan Cafer Gürcafer şu anda iklim olarak da çadırda eğitimin uygun olmadığını belirterek, “Gerek yetkililer ve gerek çocuklarımız bu süreçte boş bir enerji sarfiyatı yapıyorlar, en akılcı çözüm şu an online eğitime sağlıklı bir şekilde geçilmesidir. Bu süreçte de bizler üzerimize düşenleri yerine getirerek eğitim dünyamıza yeni okullar kazandırmak için kolları sıvayacağız bu konuda da Hükümet yetkilileri ile temas halindeyiz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 01:53