Resmi Gazete'de yayımlanan yeni akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 19,70 TL, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20,01, Euro Dizel: 18,75 TL, Gaz yağı: 18,04 TL
Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.
Akaryakıtta indirim yapıldı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.56 kuruş, Euro Dizel’e ise 0.93 kuruş indirim uygulandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
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