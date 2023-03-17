Akaryakıtta indirim yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni akaryakıt fiyatları, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 19,70 TL, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20,01, Euro Dizel: 18,75 TL, Gaz yağı: 18,04 TL

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.