Üzücü bir durum

Esengül AYKAÇ

Dubai’de Gıda Körfez Fuarına katılan Kıbrıs Türk Sanayi Odası eski başkanı iş insanı Candan Avunduk, dünyaca ünlü fuara KKTC sanayicisinin ilgisinin az olmasını eleştirdi. “Biz sadece 5 sanayici ve 2 ürünle katıldık” diyen Avunduk, fuara katılan 5 sanayicinin dördünün hellim, birinin de helva tanıtabildiğini ifade etti. Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, “Devlet katkı payını 18 aydır alamadık, fuara katılım fiyatı çok yüksek geldi sanayicimize ve katılım az oldu” dedi. Sanayi Odası Dış ilişkiler Uzmanı Gizem Alışkan ise, “Devletten fuar ödemeleri konusunda düzenli ödemeler yapılmadığı için, fiyatları yüksek tutmak zorunda kaldık, sanayicinin motivasyonu düştü” şeklinde konuştu.

Avunduk: Fuara 5 sanayici, 2 ürünle katıldık

Candan Avunduk, Dubai’de düzenlenen Gıda Körfez Fuarına KKTC’den katılımın az olmasını eleştirdi. Avunduk, 185 ülkeden firmanın katıldığı fuarı 20 bini aşkın ziyaretçinin gezdiğini ifade etti. Fuar alanında üç ayrı ekiple bulunduklarını anlatan Avunduk, şunları söyledi:

“Bu fuar dünyadaki en büyük 2 veya 3 fuardan bir tanesidir. Sanayiciler için organize edilen fuar çok önemlidir. Çünkü Türkiye dışında ihracat yapabileceğimiz ve dünyadaki birçok firmanın katılım sağladığı bir fuardır. Fuarı iyi yanı kalabalık olduğu için ikişer gruplara ayrılarak herkes birbiri ile ilgilendi. Kötü olan durum ise bu yıl nedense sanayicilerimiz fuara ilgi göstermedi. Fuara çok az sanayici ile katılım sağladık. Bu bizim için iyi olmadı. Çünkü ürettiğimiz ürünleri çoğaltıp satmaya ihtiyacımız var. İthalatın ihracatı karşılama oranında dengelerimiz bozuk. Buna rağmen fuara 5 sanayici ile gittik.”

Fuarı organize eden Kıbrıs Türk Sanayi Odasının ilgisiz kaldığını söyleyen Avunduk, sanayicinin motivasyonunu düşük tuttuğunu kaydetti. Sanayi Odası hakkında öz eleştiride de bulunan Avunduk, “Az olsun da yavaş yavaş kendisi yola çıksın. Sanayicinin de kendi kedine yola çıkması lazım” dedi. Sanayiden geçebilecek her türlü ürünün fuarda olduğunu ifade eden Avunduk, “Tüm tarımsal ürünler fuar alanında vardı. Yeter ki pazarlamayı iyi bilelim” dedi.

Sadece hellim ve helva tanıtabildik

Fuar alanına sadece 5 sanayicinin katılım sağladığını söyleyen Avunduk şöyle konuştu:

“Bizde motivasyon ve enerji eksikliğimiz var. Bunun nedeni ise kamu sektörünün cazibe merkezi haline getirilmesi, insanların daha az çalışıp daha çok para kazanma hevesidir. Bu şekilde düşünen insanları oluşturduğu formatın dışına çıkartamıyoruz. 93 bin metrekarelik fuar alanına 5 sanayici ile gittik. Bunların 4’ü hellim satışı yapan sanayicilerimizden oluşuyor. Bir sanayici ise helva tanıtımı yaptı. Koskoca fuara sadece iki ürün gitti.”

Ticarette fırsatları değerlendirmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Avunduk, “Bu tür fırsatları değerlendirdiğinizde öne çıkarsınız. Fırsatı değerlendirmezseniz geri de kalırsınız” ifadelerini kullandı.

Kamacıoğlu: Devletten 18 aydır ödeme alamadık

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise geçmişte yapılan ve katılım gösterdikleri fuarlarla ilgili devletin ödemesi gereken alacakların 18 aydır verilmediğini söyledi. Kamacıoğlu, “Geçmişte yapılan fuarların ödemelerini devletten 18 ay oldu daha alamadık. Fiyat yüksek geldiği için sanayici gitmek istemedi” dedi.

Alışkan: Fiyatları yüksek tutmak zorunda kaldık

Sanayi Odası Dış ilişkiler Uzmanı Gizem Alışkan da devletten ödemeleri alamadıklarını için fuara katılımın az olduğunu belirtti. Alışkan “Geçen yıl yapılan fuar ödemelerini devletten alamadık. Devletten fuar ödemeleri konusunda düzenli ödemeler yapılmadığı için bu yıl da düzenlenen fuar ödemelerinin fiyatını yüksek tutmak zorunda kaldık. Bu durum üyelerimizin motivasyonlarına etki etti” ifadelerini kullandı.

