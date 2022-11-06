İki yaya tedavi altında

Kuzey Kıbrıs’ta kazasız gün geçmiyor. Ülkede önceki gün meydana gelen iki ayrı kazada 3 can kaybı olurken, dün de iki kişi yaralandı. Lefkoşa ve Gazimağusa’da 4 saat arayla yaşanan trafik kazalarında dikkatsiz sürücülerin çarptığı iki yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yayalar 46 yaşındaki Hale Seller ile 32 yaşındaki İbrahim Suay’ın hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da saat 11.15’te Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Mustafa Irık (E-74), yönetimindeki ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavşağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan İbrahim Suay’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İbrahim Suay kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi servisinde müsaade altına alındı.

Hale Seller hastanelik oldu

Gazimağusa’da ise, saat 14.30’da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller’e (K-46)'e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.