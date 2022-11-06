Polis de destek verdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Belediyesi’ne bağlı Zabıta Birimi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte ilçe sınırında bulunan işletmelerde denetim yaptı. Hijyen denetimi gerçekleştiren ekipler, eksikleri bulunan işletmelere, 10 gün süre verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; insan sağlığını korumak amaçlı denetim gerçekleştiren Zabıta Birimi, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis memurlarının da desteğiyle denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksikleri olan işletmelere, 10 iş günü süre verilirken, üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan veya tarihi geçmiş ürünler de müsadere edildi.

