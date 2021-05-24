Yangının hesabı sorulacak

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde önceki gün çıkan ve tüm Lefkoşa’yı dumana boğan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangının çıktığı hurdalık alanın sahibi ve sorumluları hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde atık lastiklerin toplandığı alanda önceki gün çıkan yangında, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine çevre yasası kural ve hükümlerine göre gereğinin yapılacağını açıkladı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde atık lastiklerin toplandığı alanda çıkan yangında, ilgili tüm kurumların yanında Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurlarının olayı yerinde incelediği kaydedildi.Açıklamada, yerinde yapılan incelemede polis ile istişare halinde, yangın kontrol altına alındıktan sonra, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereğinin yapılacağı belirtildi.

Nedeni araştırılıyor

Haspolat Sanayi bölgesinde önceki gün saat 11.45’te, hurdalık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıkmıştı. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük araz içerisinde bulunan araba ve sanayi atıklarından oluşan hurdalar ve kuru otlar yanarak zarar görmüştü. Yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etmişti. Özel bir şirkete ait iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.