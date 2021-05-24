Kuzeyde 28, güneyde ise 75 yeni vaka bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 6 bin 178 testten 28’i pozitif çıktı. Güney Kıbrıs’ta ise 60 bin 508 test yapıldı, 75 kişiye daha Coronavirüs teşhisi konuldu, bir kişi de hayatını kaybetti. KKTC’de toplam test sayısı dün itibarıyla 1 milyon 159 bin 208’e ulaşırken, pozitiflerden 7’si temaslı karantinasında olanlar arasından saptanırken 21 vakanın yerel olduğu duyuruldu. Coronavirüs tedavisi tamamlanan 38 kişi ise bugün taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı test sonuçları pozitif çıkanlardan 14’ünün Lefkoşa, 6’sının Girne, birininse Güzelyurt bölgesinden olduğunu açıkladı.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa- K.kaymaklı-2, Göçmenköy-1, Hamitköy-1, Kızılay-2,Surlariçi-3, Haspolat-2, Ortaköy-3

Girne- Girne Merkez- 5, Karaoğlanoğlu-1.

Güzelyurt-Aydınköy-1.

KKTC’de toplam test sayısı dün itibarıyla 1 milyon 159 bin 208’e, vaka sayısı da 7 bin 87’ye yükseldi. Bugüne kadar tedavisi tamamlanıp taburcu edilen 6 bin 750 kişi var.

304 kişinin tedavisi sürüyor

Halen tedavisi devam eden 304 kişiden 17’si Pandemi Merkezi’nde, 276’sı pandemi otellerinde, 1’i de yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikleri devam eden vaka sayısı ise 10.

İlk vakanın 10 Mart 2020’de görüldüğü KKTC’de Coronavirüs nedeniyle toplam 33 kişi hayatını kaybetti.

Güvende kal uygulaması



Son 24 saatte elektronik bileklik takılan kişi sayısı 115, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 93.Takip edilen toplam bileklik sayısı 1373’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 5 bin 415’e ulaştı.

Güneyde 71 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta ise 60 bin 508 test yapıldı, 75 kişiye daha Coronavirüs teşhisi konuldu, bir kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güneyde vaka sayısı 71 bin 911’e, ölü sayısı 354’e yükseldi.

Hayatını kaybeden kişinin 91 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde tedavisi süren 115 hastadan 42’sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bu arada Güney Kıbrıs’ta 40 yaşındaki bir kadının, tromboz nedeniyle önceki akşam Lefkoşa’nın güneyindeki devlet hastanesine yatırıldığı ve hastanın, iki hafta önce AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları, kadının ameliyat geçirmeden önce yapılan muayenesinde tromboz saptandığını ve bunun aşı kaynaklı olup olmadığının araştırılması için tüm tıbbi bilgilerin Avrupa İlaç Örgütü’ne gönderildiğini duyurdu.

Tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.