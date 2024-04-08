Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün Şampiyon Melekler için “Adalet için koşuyoruz” maratonu düzenlendi. İsmet İnönü Bulvarı’nda sabah 07.00’de başlayan ve çeşitli branşlarda düzenlenen maratonda halk şampiyon melekler için koştu. Şampiyon Melekler adına düzenlenen maraton koşusuna Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, birçok siyasi ve ünlü sanatçı Haluk Levent katıldı. Etkinlikte, Töre, Uluçay ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya kısa bir konuşma yaptı.

Maratonda konuşma yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Adalet arayanlara destek olmak için buradayız." ifadelerini kullandı. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, "Nisan ayında görülecek dava için birlik mesajı verilmesi için düzenlenen bir maratondur. Bu olayda da birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise, şehrin hüznün en ağır hissedildiği günleri yaşadığını belirterek, hayatını kaybeden, Gazimağusa’nın tanınmış isimlerinden biri olan Mağusa Türk Gücü (MTG) Yönetim Kurulu üyesi Fikri Arkıner'i andı ve "Fikri Arkıner çocuklarımıza iyi bak." dedi.

Maratonun ardından, Grup SOS ile Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Murat Mermer konser verdi. Haluk Levent’te etkinliğin sonunda sahne aldı ve bir birinden güzel unutulmaz parçalarını seslendirdi.