Adaylar çalışıyor

Çiğdem AYDIN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) önümüzdeki hafta sonu seçimler yapılacak. UBP’de Genel Sekterlik yarışı heyecanı yaşanırken, YDP’liler yeni Genel Başkanlarını seçecek.

Hem UBP hem YDP yaptıkları yazılı açıklamayla seçim tarihlerini duyurdu. Her iki parti de 10 Nisan’da seçime gideceğini açıklarken, UBP’de Genel Sekterlik yarışında eski eğitim bakanlarından Özdemir Berova ile hukukçu Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun adı öne çıkıyor.

YDP’de ise Genel Başkanlık için Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.

Berova: Tüm gücümle çalışacağım

Genel Sekreter adayı Özdemir Berova, 7 yıldır milletvekilliği yaptığını, bu süre içerisinde her daim partinin birlik ve beraberliğini halkın isteklerini gözettiğini belirterek bu göreve talip olduğunu söyledi.

“Her ne görev olursa olsun elimden gelen gayreti ve iyi niyeti göstererek yapmaya çalıştım” diyen Hasipoğlu, şunları söyledi:

Bakanlık, ilçe başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini üstlendim. Bunlara ek olarak grup başkan vekilliğini de sürdürdüm. Tüm bu görevleri layıkıyla partimizin birlik ve beraberliğini korumaya özen göstererek yaptım. Parti içinde disiplin, saygı, sevgi ve güven ortamı oldukça önemlidir elbette bunlara dikkat ediyorum. Kimseyi ötekileştirmeden bu görevi üstlenerek Ulusal Birlik partimizi daha ileriye taşımak için bu göreve talip oldum. Eğer takdir edilirsem de partimizi kongrelere, kurultaya ve iç tüzük değişikliklerine hazırlamak için hız kesmeden çalışamaya devam edeceğim. Sonrası da tabi ki genel seçimler vardır. Dolayısıyla müthiş bir motivasyonla hep birlikte tüm gücümüzle UBP’liler olarak partimizi yeniden tek başına iktidara getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hasipoğlu: Şimdi atanma değil seçim zamanıdır

Genel Sekreter adayı Oğuzhan Hasipoğlu ise hukukçu kimliğiyle her şeyin usulünce yapılmasını sağlamanın en öncelikli görevlerinden biri olacağını ifade etti. “Özdemir Berova çok değer verdiğim bir vekil arkadaşımdır” diyen Hasipoğlu, önemli olanın kimin kazandığı değil,parti için demokrasinin sağlanması olduğunu vurguladı. Hasipoğlu , “Şimdi Atanma zamanı değil seçim zamanıdır” ifadelerini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

Genel Sekreterlik seçimini önemsiyorum. Yarım kalmış kurultaydan sonra seçilmiş üyelerimizin genel sekreterini seçecek olması parti demokrasimiz açısından önemlidir. UBP, devletimizi kuran, ülkemizin en köklü partisidir. Seçilecek olan genel sekreter ateşten bir gömlek giyecektir. Her şeyden önce tanımlanmış bir görev ajandası vardır. Bu yıl içerisinde Ekim ayından önce örgüt başkanlarını, ilçe başkanlarını seçtikten sonra parti genel başkanını ve parti meclisi üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ardından da henüz tarihini kararlaştırmadığımız Genel Seçimler bizleri beklemektedir. Bunun yanında tüzükte bazı değişiklikler yapılmasını da tartışmaya açmak isterim. Bu değişiklikleri eğer konuşma imkanı verilirse, seçim günü üyelerimizin bilgisine getireceğim.

Hukukçu kimliğimle her şeyin usulünce yapılmasını sağlamak en öncelikli görevlerimden biri olacaktır. Bütün bu seçimlerin yasalara uygun ve adil bir şekilde yapılması önemlidir. Her seçimde önce adalet, sonra da demokrasi vazgeçilmezimdir. Taban ile tavan kopuk olmamalıdır. Her bölge vekili birbirini rakip görmekten vazgeçmelidir. Sağlam bir tabanımız, üreterek katkı koymak isteyen Parti Meclisimiz var. Bir şeyler üretip, partimize ve ülkemize katkı sağlama imkanını her bir parti organında görev alan üyemize sunma imkanı vermek görevimiz olmalıdır.”