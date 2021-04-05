Kademeli açılım sürüyor

Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüs tedbirlerine ilişkin, 5-12 Nisan arası uygulanacak yeni kararlarına göre, ilçeler arası geçişler bugünden itibaren serbest olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, bugünden başlayarak pandemi kuraları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı da bugün başlayacak ve Cumartesi de dahil olmak üzere hafta boyunca devam edecek. Pazar günü ise, yine, sadece eczane, benzin istasyonları ve fırınlar açık olacak.

Marketlerin açılış saatleri bir saat erkene alındı. Buna göre marketler, Pazartesi ile Cumartesi günleri 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kütüphaneler bugün, internet kafeler de 8 Nisan’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

İlçeler arası toplu taşımacılık başlıyor

Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arasındaki kontrollü geçişlerin bu haftadan itibaren kaldırılması çerçevesinde, tüm ilçelerde, ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecek.

Otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçlar, şoför yanlarına yolcu almamak kaydıyla, otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğu boş bırakacak şekilde, yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

İnternet kafe ve kütüphaneler açılacak

İnternet cafeler, çalışanlarının 7 Nisan tarihine kadar PCR taramalarını yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi karar üretilmemesi halinde, 8 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

İnternet kafelere giriş yapanlar kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları maksimum iki saat kullanabilecek.

Çırak öğrenciler, açılacak sektörlere bağlı olarak iş yerlerindeki eğitimlerine başlayabilecek. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak.