400 milyon aranıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13'üncü maaşlara ilişkin kaynak sıkıntısının sürdüğünü söyledi. Kaynak için Türkiye ile temas halinde olunduğunu belirten Bakan Oğuz, “13’üncü maaş için açığımız toplam 400 milyon TL’dir” dedi.

Bakan Oğuz, tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında son günlerde en çok merak edilen konulardan biri olan 13’üncü maaşlarla ilgili açıklama yaptı. Aralık ayı maaşlarının ödenmesine bir sorun olmayacağını ifade eden Oğuz, ancak 13’üncü maaşlarda kaynak sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.

Bakan Oğuz, kaynak arayışında olduklarını, Türkiye ile temaslarının sürdüğünü ancak şu anda net konuşamayacağını dile getirdi. Oğuz, “Sayın Başbakan’ın ve benim 13. maaşlara ilişkin kaynak arayışımız sürüyor. Ancak Aralık maaşlarına ilişkin herhangi bir sorunumuz yok. Aralık maaşları bizim mükellefiyetimiz” dedi.

Bakan Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Aralık ayı maaşlarının taksitli ödenebileceğine dair açıklamasına da değindi. Bakan Oğuz, “Aralık maaşlarıyla ilgili taksitlendirme söz konusu değil. Yaptığı açıklamalar üzerine Erhan Bey’i aradım, böylesi durumlarda Maliye’nin verileri olduğunu, bilgiye ihtiyaç duyması halinde bizim burada olduğumuzu belirttim” dedi.

Bakan Oğuz, 13’üncü maaşlar için ihtiyaçları olan kaynak miktarının ise 400 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.