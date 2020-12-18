İşçi ağır ceza alacak

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde işçi olarak çalışan şahsın Coronavirüs testi pozitif çıkan işçi başı ile temaslı olduğu halde bunu gizlemesi, evine gitmeyip, günlerce çalışmaya devam etmesi büyük paniğe yol açtı. Olayın ortaya çıkması sonrasında, çok sayıda hemşire, işçi ve temaslılar kontrol altına alındı. Bakan Ali Pilli, yapılan test neticesinde pozitif çıkan işçi başı hakkında soruşturma başlattığını belirterek, “Cezası ağır olacak” dedi.

Pilli dün akşam saatlerinde tv2020’ye bağlanarak, İskele bölgesinde tutuklanan 17 mülteciden 10’unun test sonucunun pozitif çıktığını doğrularken, vaka sayısının bir günde 33’e çıktığını açıkladı. Pilli pozitif olan herkesin sağlık servislerine başvurması çağrısında bulundu.

5 gün hastanede yatmış kalkmış

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz hafta test sonucu pozitif çıkan iş arkadaşıyla yakın temasta bulunduğu halde, bunu gizleyip son 5 gündür hastanede yatıp kalkan işçi hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu işçinin temaslı olduğunu bildiği için ailesine bulaştırmamak amacıyla evine gitmediği ancak hastanedeki görevine devam ettiği açıklandı. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Nalbantoğlu Hastanesi'nde çalışan ve daha önce pozitif Coronavirüs saptanan işçi başı ile birebir temasta olan bir hastane çalışanının kendisini gizlediğini, hatta ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içerisinde barındığını açıkladı.

Bakan Pilli söz konusu şahsın sorumsuzca hastane içerisinde hem çalışanlar ile temas etmeye hem de görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

46 temaslı izole edildi

Pilli, “Biz her zaman temaslıların kendilerini gizlememesi için çağrıda bulunuyoruz ama buna rağmen pozitif çıkan işçi başı ile teması olan hastane çalışanı kendisini gizledi. Ailesini korumak için evine gitmeyip, hastanede kaldı. O şahsın test sonucu da pozitif çıktı. Burada büyük bir suç vardır” dedi.

Bakan Pilli açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır. Bakanlığımızın temaslılarla ilgili kendilerini gizlememesi konusunda defalarca yaptığı çağrılara rağmen bir hastane çalışanımızın sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve halk sağlığını riske atması çok üzücüdür ve cezasız kalmayacaktır. Sağlık Bakanlığımız söz konusu çalışanla ilgili yasal soruşturmayı başlatmıştır. Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde gerekli tüm önlemler alınmış ve bu şahısla ilgili temaslı olan her kişi gözleme alınarak, testleri yapılmıştır. Şu ana kadar söz konusu şahsın temaslarında pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Bu şahsın temaslı olabileceği düşünülen herkes, en küçük bir ihtimal göz önüne alınarak, geniş kapsamlı izoleye tabi tutulmuştur.”

Bakan Pilli, tespit edilen temaslı sayısının ise 46 olduğunu, tümünün izole edildiğini söyledi. Pilli, bu 46 kişiden bazılarının evlerinde izole edildiğini ancak yavaş yavaş karantina merkezine alınacaklarını ifade etti.

10 mülteci pozitif çıktı

Bakan Pilli, İskele bölgesinde tutuklanan 17 mülteciden 10’unun test sonucunun pozitif çıktığını belirtirken, vaka sayısının bir günde 33’e yükseldiğini açıkladı. Pilli pozitif olan herkesin sağlık servislerine başvurması çağrısında bulundu.

Ameliyatlar sürecek

Bu arada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastanenin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini, ameliyatların durdurulmasının söz konusu olmadığını, ameliyatların önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edeceğini duyurdu.

Covid-19 salgını konusunda hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması için daha sert önlemler alınacağını, belirten Başhekimlik, tüm adanın kalbi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin halka hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, önceki gün dışarıdan bulaş olup pozitif çıkan personellerinin temaslılarından iki personelin daha pozitif olduğunun ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Covid -19 temas ekibi tarafından iki personelimizin temaslıları temas ekibi tarafından izole altına alınmıştır. Sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına Başhekimlik tarafından daha sıkı önlemler alınmaya başlanmıştır. Hastanemizde çalışan tüm hizmetler devam etmektedir. Ameliyatların durdurulması söz konusu değildir. Ancak ameliyatlarımız önlemler çerçevesinde sayısı azaltılarak devam edecektir.”

Hastanede çalışan tüm personele rutin olarak PCR testleri yapıldığına dikkat çeken Başhekimlik, hastanede yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Başhekimlik, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm bölümleri ve ekibiyle halka hizmet verdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 11:49