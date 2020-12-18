KKTC’de 33, Güney Kıbrıs’ta 457 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 25 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 33, Güney Kıbrıs’ta 457, Türkiye’de ise 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi.

Güneyde dün tespit edilen vaka sayısı şimdiye kadar belirlenen en yüksek sayı oldu.

Öte yandan Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba, Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıklarken, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Olgun Minare isimli vatandaş da sosyal medyadan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kuzeyde 13’ü yerel 33 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 840 olduğunu, 33 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 11 vakanın mülteci olduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Hemşirenin çocuğu pozitif çıktı

Öte yandan test sonucu pozitif çıkan hemşirenin oğlunun da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Çocuğun Gönyeli İlkokulu’nda eğitim gördüğü, servisle okula gidip gittiği kaydedildi.

Güneyde korkutan tırmanış

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte 457 yeni pozitif vakaya rastlandı. Güneyde bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Güneydeki toplam vaka sayısı 16 bin 647 oldu.

Türkiye’de binlerce yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Sosyal medyadan çağrı

Bu arada Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba, Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buba, bir müşterinin temaslısı olduğunu dün yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Ahmet Buba, “Lütfen kendinize iyi bakın yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere” dedi.

Bir sporcu pozitif

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nde bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu için tüm takıma PCR testi yapıldığı 1 oyuncunun testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Temaslıları uyardı

Öte yandan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Olgun Minare isimli vatandaş, sosyal medyadan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Minare, kendisi ile aynı ortamda bulunan kişilere çağrı yaparak 1102’nolu numaradan temas birimini aramalarını rica etti. Minare, paylaşımında “Sevgili dostlarım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Lütfen 11.12. 2020 tarihinden itibaren benimle görüşen aynı ortamda bulunan ve kendisine ulaşılmayan arkadaşlarım dostlarım 1102 nolu numaradan temas birimini aramalarını rica ederim” dedi.