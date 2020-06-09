Adını tarihe yazdı

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi, ülkenin ilk ‘First Lady’si

Süheyla Küçük, hayatını kaybetti.

Bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hematoloji servisinde tedavi gören Süheyla Küçük, dün 10.00 sıralarında vefat etti.

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, 95 yıllık hayatında Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarının en yakın şahidi oldu.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin uzun yıllar başkanlığını yapan ve son yıllarda onursal başkanlık unvanı verilen Süheyla Küçük, “ilk first lady” olarak da tanınıyordu.

Süheyla Küçük’ün özgeçmişi

Süheyla Küçük 30 Temmuz 1925’te Lefkoşa’da, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu.

Dr. Fazıl Küçük ile 23 Şubat 1942 tarihinde nişanlandı. Medeni kanunun henüz o yıllarda yasallaşmamış olması nedeniyle evlenmeleri, bilhassa medeni kanunla nikahlanmayı tercih eden

Dr. Küçük tarafından 1946 yılına kadar geciktirildi.

Kıbrıs Türkü’nün Milli mücadele lideri olan Dr. Fazıl Küçük’le olan evliliğinden, Pembe ve Mehmet isminde iki evlat dünyaya getirdi. Aynı zamanda Sinem, Selen, Esen ve Nilsen isimlerinde dört kız torunu oldu.

Bu milli mücadelede Kıbrıs Türk kadınının dirayetli duruşunu sergileyerek, her hal ve durumda eşinin yanında yer aldı ve milli mücadelenin başarıya ulaşmasına katkı koydu.

Bununla birlikte, yurt içinde yüklendiği sorumluluklar yanında, dış dünyaya karşı Kıbrıs Türk kadınını, eşiyle birlikte zarif, onurlu ve saygın duruşu ile en iyi şekilde temsil etti.

Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda Kıbrıs Türk kadınlarının aydınlanma çalışmalarında en önde görev aldı ve her koşul altında Kıbrıs Türk Kadınının yardımına koştu. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin 1953 yılında kurulmasından itibaren önce sosyal komitelerde görev yaptı, kısa bir süre sonra da Birlik Başkanı oldu. 1958/1961 yılları arasında eşinin Cumhurbaşkanı Muavinliği çalışmaları nedeniyle, fahri başkan olarak görevlerini ifa etti. 1961’den itibaren yeniden Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanlığına, 1965 itibariyle de genel başkanlığa getirildi.

Kıbrıs Türkü için mücadele verdi

2017’ye kadar sürdürdüğü Genel Başkanlığını sağlık sorunları dolayısıyla bırakmak istemesi üzerine Kadınlar Birliği Genel Kurulunca Onursal Genel Başkan ilan edildi.

Bu uzun süreli birlik başkanlığı döneminde, Birleşmiş Milletlere kaydını gerçekleştirerek, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ne, Birleşmiş Milletlere kayıtlı ilk ve tek sivil toplum örgütü olma statüsünü kazandırdı.

Yine bu süreç içerisinde:10 Aralık 1994 tarihinde, Birleşmiş Milletlere, ‘Rum kesiminin Türklere uyguladığı elektrik kesintileri’ ile ilgili, 27 Mart 1995 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali’ye ‘Kıbrıs Türk kadınının milli ve insani haklarının korunması gerektiği’ konusuyla ilgili, 22 Ekim 1996 tarihinde, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Mrs. Pauline Green’e ‘Rum yanlısı tutumu’ nedeniyle yazdığı mektuplarla Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin varlığını ve sesini dış dünyaya duyurdu.

Siyasiler, dernekler, kurumlar taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ,Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Siyasilerin yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Hür-İş, Karadeniz Kültür Derneği, Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, üzüntülerini belirtti.