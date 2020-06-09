6 ay yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 600 miligram uyuşturucu madde tasarrufu suçundan yargılanan ve daha öncede benzeri suçlardan sabıkası bulunan Tuğba Tiken hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Tiken, suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Heyet adına kararı açıklayan Yargıç, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu suçlarının, ağır ceza mahkemelerinin gündemini en fazla meşgul eden suç türü olduğuna dikkat çekti.

Sanığın benzeri sabıkalarının olduğuna ve bu hususun da aleyhinde değerlendirildiğini belirten Yargıç, Tiken’i 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.