“Turizmi öldürdünüz”



Korona virüs tedbirleri ve hükümetin aldığı kararlar nedeniyle ülke ekonomisinin can damarı konumundaki turizm ölüyor… Turizm örgütleri son çare olarak bugün Başbakanlık önünde eylemde

Seyahat Acenteleri Birliği’nin önderliğinde yapılan eyleme Otelciler Birliği de destek verdi



Büyük bir kalabalık ellerinde dövizlerle sabah 9.00 civarında Başbakanlık önündeydi… Şarkılarla hükümete mesaj veren turizm çalışanları hükümetim politikalarını protesto Ediyor

Başbakanlık önünde sloganlar atarak, Başbakan’dan ve hükümetten seslerini duyurmasını ve sorunlarına çözüm üretmesini talep eden truzim emekçileri Turizm yoksa hayat yok” “Bizi korona değil hükümet öldürdü” “Uçmadan turizm olmaz” “Açıldık haberimiz yok” “Lokomotifi raydan çıkardınız” “Desteksiz çöküyoruz” “ Nefes alamıyoruz” “Turizm anahtarsa biz bırakıyoruz” “Açılmadan kapanan tek sektör” "Güvenli ülke dedik. Turisti getirmedik" dövizleri taşıdı

Kalabalığın Başbakanlık önündeki eylemi devam ediyor

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:06