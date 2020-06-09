Ciddi bir suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eğlence mekânı önünde tartıştığı güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u tabanca ile kasığından vurduktan 8 ay sonra polise teslim olan İsmail Mavideniz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı 3 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis müfettiş muavini Eser Çelebi, zanlının 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 03.30 sıralarında Gazimağusa’da bir eğlence mekânı önünde tartıştığı güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u tabanca ile kasığından yaraladığını söyledi.

Çebi, zanlının, o tarihten itibaren aranan şahıs ilan edildiğini aktardı.

Çebi, zanlının 8 ay sonra polise gelerek teslim olduğunu, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Çebi, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, toplumda infial yaratan bir suç işleyen ve dosyası kabarık olan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.