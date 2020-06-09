Yunus E. Açan’ı tahta sopalarla darp etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da beraberindeki bir kişiyle Yunus Emre Açan’ı tahta sopalarla darp eden Mehmet Yasin Bütün hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 2 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın, tolumda huzursuzluğa neden olan bir suç işlediği, Anayasa tarafından güvence altına alınan vücut bütünlüğü hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Olayın Gazimağusa’da yaşandığı, sanığın 29 Haziran 2018’de, saat 01.15 sıralarında bir kişiyle birlikte Yunus Emre Açan’ı tahta sopalarla ciddi şekilde darp edip, vahim bedensel zarara uğrattığı belirtildi.

Sanığın olaydan bir gün sonra tutuklandığı, soruşturmanın ardından teminata bağlandığı kaydedildi. Kararı açıklayan ağır ceza heyeti, sanığın tolumda huzursuzluğa neden olan bir suç işlediğini belirtti.

Heyet, sanığın, anayasa tarafından güvence altına alınan vücut bütünlüğü hakkına karşı da bir suç işlediğini vurguladı. Heyet, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.