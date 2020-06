Liderlere ortak çağrı: ‘Kapılar açılsın’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) KKTC ve Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının yeniden açılmasını desteklediklerini açıkladı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ticaret odasının 2 Haziran tarihinde telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan geçiş noktalarının yeniden açılması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, “Adanın önde gelen ekonomik örgütleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Kıbrıs'ta iki toplum arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için uzun zamandır birlikte çalıştıkları” belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İki Oda da, ülkede Covid-19 salgını ile gelişen durumu dikkate alarak, iki toplumdaki ekonomik durumun iyileştirilmesine yardımcı olabilecek geçiş noktalarının yeniden açılmasına desteklerini ifade etmektedirler. İki oda, her iki toplumun ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için adadaki ekonomik işbirliğini geliştirme ve toplumlar arası ticaret hacmini artırma ihtiyacını hatırlatmaktadır. Bu nedenle, her iki lideri, ihtiyaç duyulan iletişimi artıracağı ve her iki toplumun yararına olacağı bilinen geçiş noktalarını yeniden açmak için gecikmeksizin anlaşmaya davet ediyoruz. Şüphesiz ki, gerekli tüm önlemlerin alınması ve bunlara herkes tarafından tam olarak uyulması gerekecektir…”