Güney'de 6 yeni Coronavirüs vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 799 test yapıldı, 6 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Güneyde toplam vaka sayısı 970’e çıkarken, yeni tespitlerin 6’sından 5’inin yurt dışından dönenlere yapılan testler sonucu saptandığı açıklandı.

Kıbrıs Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre; yeni vakaların 5'i adaya geri dönenlerde saptandı.

Yurt dışından geri gelenlerden alınan toplam 337 örnekten 5'inde pozitif vaka tanımlandı.

İlgili kişilerin yakın temaslarının tespit edildiği ve kontrole alındığı duyuruldu.

Ayrıca özel bir işletmeden alınan testler sonucu da bir vaka saptandı. Berberler, kuaförler, güzellik salonları, okullar ve geçmiş vakaların izleme süreçlerinden ise herhangi bir yeni vaka görülmediği açıklandı.

Güneyde mevcut verilere dayanarak, toplam vaka sayısı 970 olarak gerçekleşti.

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde halen üç hastanın tedavi gördüğü belirtildi.

Ayrıca, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde, iki hastanın daha solunum cihazına bağlı olarak tedavilerinin sürdüğü açıklandı.