Hükümet için zor günler

Ömer KADİROĞLU

Kamu Araçları İşletmeciler Derneği’nin (KAR-İŞ) dün Meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sonuçsuz kaldı. Otobüs işletmecilerinin bugün de araçlarıyla birlikte eylem yapacağı açıklandı. Hükümete talepleriyle ilgili 12 maddelik bir liste veren otobüs işletmecileri ‘parasızlık iddiasıyla’ taleplerine olumlu karşılık verilmediğini açıkladı.

Aylardan beri teşvik ödemelerinin yapılmaması nedeniyle eylem kararı alan Seyahat Acenteleri Birliği de tüm üyelerini bu sabah 09.00’da Başbakanlık önünde toplanmaya davet etti.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Diyalog’a yaptığı açıklamada eyleme tam destek vereceklerini söyledi.

Çağıner, Türkiye’den Ercan’a yönelik uçuşların da 10 Haziran’da başlamayacağını, 1 Temmuz’un dahi kesinleşmediğini kaydetti.

Hacivat-Karagözlü eylem

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), ulaşım sektöründeki sorunları ve taleplerini dile getirmek için dün araçlı eylem gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da otobüs terminalinde sabah saatlerinde toplanan otobüs işletmecileri buradan kornalarla Meclis önüne geldi. Üzerinde “1. Paket” yazan kutuyla Meclis önünde toplanan eylemciler, daha sonra paketi açtı. Pakette Hacivat - Karagöz kuklaları çıktı.

Polis ile karşı karşıya

Bu arada eyleme katılan otobüslerden üçü Meclis’in dış bahçe kapısı yakınına park edildi. Polis eylem nedeniyle Meclis etrafında geniş önlem aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nin yan giriş kapısını ve yolu tıkamak isteyen eylemcilerle polis arasında sözlü kavga çıktı; arbede sırasında bir kişi tutuklandı. Eylemcilerin araçlarını çekecekleri sözünü vermesi üzerine tutuklanan kişi serbest bırakıldı.

En çok yarayı biz aldık

Eylemde KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, 12 maddelik taleplerini de içeren metni okudu. Gece, Covid-19 pandemi sürecinde taşımacılığın en fazla yara alan sektörlerden olduğunu belirterek, hükümete sundukları taleplerin reddedildiğini söyledi.

Gece, önerilen bazı açılımlar konusunda ise Bakanlar Kurulu’nca herhangi bir kaynak aktarımı yapılmadığını ifade etti.

Toplu taşımaya başlanmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Gece, sektörün sorunları reel anlamda giderilmedikçe kamuya hizmet vermelerinin imkânsız olduğunu, dolayısıyla dün itibariyle başlattıkları eylemi süresiz devam ettireceklerini belirtti.

Uzlaşı sağlanamadı

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ) Meclis önündeki eylemi sürerken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve bazı milletvekilleri eylemcilerle görüşmek üzere eylemcilerin yanlarına geldi. Hükümet ile görüşmek isteyen eylemciler bekleyişe geçti

Uzlaşı sağlanmadı

Kısa süren bir bekleyişin ardından KAR-İŞ yetkilileri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bakanlıkta bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Meclis önünde basına açıklama yapan KAR-İŞ Eski Başkanı Fuat Topaloğlu, “Toplantıdan elle tutulur bir şey çıkmadı” dedi.

Atakan’ın, taleplerini yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’na götüreceği söz verdiğini kaydeden Topaloğlu, neticenin kendilerine bildirileceğini, bu süre zarfında eylemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Diyalog’a da açıklama yapan Topaloğlu, bir komite kurulması yönünde bir anlaşma yaptıklarını ancak hükümetin talepleri karşısında sürekli para olmadığına yönelik şikâyetlerde bulunduğunu belirtti. Topaloğlu, toplu taşımacılık için hükümetin bir çare bulması gerektiğine değinerek ‘Eylemimiz devam edecek’ dedi.

KAR-İŞ ne istiyor?

1. 1 Eylül’e kadar ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin hükümet tarafından yatırılması

2. Çalışmadığımız dönemde oluşan bakım masraflarının hibe verilmesi

3. Turizmde çalışan emekçilerimizin açılacağı tarihe kadar sosyal haklarının hükûmet tarafından karşılanması

4. İşletmelerin 2020 gelir vergisinden muaf tutulması

5. Sektöre akaryakıtın fonsuz verilmesi

6. T izinli araçların bir yıl seyrüsefer muayene ve T izni yenileme harçlarından muaf tutulması

7. Sektörün Türk lirası kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması

8. Sektörün döviz kredilerinin Türk lirasına çevrilip düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması

9. Yeni T işletme izinlerinin verilmesin dondurulması

10. Toplu taşımacılığın devlet güvencesi altına alınması

11. Tek başına sektörün açılması, karar alan, hükümet edenlerin öngördüğü düzenlemeler yapılana kadar rafa kaldırılması

12. Bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli faiz oranı, tam katkı payları ile birlikte % 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkânın sağlanması.

Bugün iki eylem var

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği de (KITSAB) bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak, Coronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete gönderdiği isteklerine ve ülkede turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek için eylem yapacak olan KITSAB’a Kıbrıs Türk Otelciler Birliği de destek verecek.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Diyalog’a yaptığı açıklamada eyleme tam destek vereceklerini söyledi. Çağıner, “Oteller olarak turizm sektörünü temsilen orada olacağız. KITSAB’ın eylem organizasyonuna tam destek vereceğiz” dedi.

Çağıner, Türkiye’den Ercan’a yönelik uçuşların da 10 Haziran’da başlamayacağını, 1 Temmuz’un dahi kesinleşmediğini kaydetti.