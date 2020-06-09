‘İnsanlığa sığmaz’

Güney Kıbrıs'ta bulunan Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asılmasına tepkiler sürüyor. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’yi ayağa kaldıran saldırı sonrası yapılan açıklamalar dün de devam etti. Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınarken, “ İnsanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırı” dedi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Güney Kıbrıs'ta bulunan Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınayıp lanetlediğini belirtti.

Vicdanlara sığmaz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Güney Kıbrıs'ta insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduklarını belirtti. Altun, "Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslam'a ve Türkiye'ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Ataoğlu: Din karşıtı gösteriler

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Güney Kıbrıs'ta bulunan Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınayıp lanetlediğini bildirdi. Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin bu saldırgan tutuma son verecek önlemler alması ve sorumlulara gereken cezayı vermesi gerektiğini de vurguladı. Ataoğlu, açıklamasında “Bir hafta içinde gerçekleşen bu ikinci cami saldırısı olayı kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Rum yönetiminden gerekli cevabı, önlemleri bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.