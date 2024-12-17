Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma verenlerin ardından sahte diploma alanların da davalarının dosyalanmaya ve mahkeme tarihlerinin belirlenmeye başladığını kaydetti.
Özersay yaptığı açıklamada, “sahte diploma” ve “rüşvet” gibi çeşitli yolsuzlukları yakından takip ederek, polis, Başsavcılık, Ombudsman, Kamu Hizmeti Komisyonu, Maliye ve benzeri kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçeleri verdiklerini, Bilgi Edinme Yasası kapsamında kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kudret Özersay açıklamasında şunları kaydetti:
“Eski bir polis müdürünün davası dosyalandı. Bu saatten sonra hakkında soruşturma dosyası hazırlanan ve mahkeme önüne çıkarılıp, tutuksuz yargılanmasına karar verilen diğer isimlerin de mahkeme önüne çıkarılacakları artık kesinleşmiş oldu.
‘Bir şey olacağı yok, işte bakın mahkeme önüne çıktılar ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar’ şeklindeki söylemlerin de boş söylemler olduğu ortaya çıkmış oldu.”
Hem vatandaşlık görevlerini hem de bir muhalefet partisi olarak muhalefet görevlerini yerine getirerek, bu konuda kamuoyu baskısı kurmaya devam edeceklerini söyleyen Özersay, toplumdaki adalet duygusunu yerle bir eden bu tür suçlara hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi gerektiğini belirtti.
Adını vermedi
Özersay; eski bir polis müdürü hakkında ‘sahte diploma’ meselesinden dava dosyalandığını açıkladı
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma verenlerin ardından sahte diploma alanların da davalarının dosyalanmaya ve mahkeme tarihlerinin belirlenmeye başladığını kaydetti.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğru Söz - 8 saat Önce
KaKaTC yozlaşmada şampiyon , dilsiz şeytanlık ve haramilikte de şampiyon. Bu toplumu ganimet devri ve Türkiye bu hale getirdi. Günahların bedeli elbette olacaktır.
Turkish Power - 4 dakika Önce
Biden in oğlunu affetmesine prens andrewe eski İspanya kralı carlosa emperyalizme Gazze’ye vs ne diyeceksiniz çapsız şark entel yalamaları
Halkın duygularına tercüman oluyorsunuz Sn:Özersay...Keşke diğer partiler de sizin gibi bu memleket için ciddi ciddi sorumluluklar üstlenselerdi..