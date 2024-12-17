Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Zerrin Sarı

“2024 yılında sevindiren hiç bir şey yaşamadık. Bizi üzen ise çok fazla olay vardır ve bunların başında da pahalılıktır. Geçim şartlarımız 2024 yılında çok daha zor bir hal aldı. Haddinden fazla geçim sıkıntısı yaşıyoruz. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı olarak görmüyorum. Ülkede en çok güvendiğim kişiler de yoktur. Öyle bir hale getirdiler ki bizi güvendiğimiz dağlara karlar yağdı. O yüzden kimseye güvenim kalmadı.”

Yusuf Mutlu

“2024 yılında insanların bir birleri ile bir türlü barışamaması, savaşlar ve ekonomik sıkıntılar beni üzen olaylardır. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasetçi yoktur çünkü hiç birine bir itibarımız kalmadı. Halka verilen hiçbir sözlerini tutamadılar. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır. Ülke sorunlarına net de düzgün bir şekilde değindiği için güveniyorum.”

Tülin Ulutaş

“2024 yılında beni sevindiren olaylar ailemle ilgili yaşadığım güzel değişikliklerdir. Beni en çok üzen ise pahalılıktır. 2024 yılında geçim şartlarımız daha da kötü bir hale geldi. 2024 yılında başarılı siyasetçi olarak gördüğüm isim Dr. Mustafa Arabacıoğlu’dur. Ülkede en çok güvendiğim üç isim ise Başbakan Ünal Üstel, Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Muhammet Yusuf

“2024 yılında beni en sevindiren hiçbir olay yoktur. Yine bu yıl beni en çok üzen olay ise her şeyin çok pahalı olmasıdır. Her insanın sanırım tek sıkıntısı şu andaki pahalılıktır. Bir şey görüyorsunuz 10 lira ertesi gün geliyorsunuz 50 lira. Bir markette 50 lira olan bir ürün başka bir markette 150 lira. Bu ülkede artık kimseye güvenimiz kalmadı. Elinde gücün varsa ve çalışıyorsan kendinden başka kimseye güvenmemelisin.”

Melek Sultan Kasap

“2024 yılında en çok üzüldüğüm olay Türkiye’de yaşanan deprem ve sonrasıydı. Mutlu olduğumuz pek bir şey olmadı çünkü hayat pahalılığı bizleri perişan etti. 2024 yılında geçim sıkıntımız çok daha fazla arttı. 2024 yılında başarılı gördüğüm hiçbir siyasi yoktur. Bu ülkede en çok güvendiğim ve takdir ettiğim Reşat Akar’dır. Keşke siyasete girse de bu ülkeyi düzeltse. Ben Reşat Akar dışında bir de Tufan Erhürman’a güvenip takdir ediyorum.”

Kamil Kolcu

“2024 yılında ailemin iyi olması dışında beni sevindiren bir durum olmadı. Beni en çok üzen konu ise hala daha bu ülkede bir anlaşmanın bir barışın sağlanmamış olmasıdır. 2024 yılında geçim şartlarımızda hiçbir iyileşme de olması hiçbir kötüleşme de. Aynı düzeyde gidiyoruz. Asgari ücretin artması pek bir şey ifade etmiyor. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır. Ülkede en çok güvendiğim üç isim ise Tufan Erhürman, Erkut Şahali ve Armağan Candan’dır.”

Cuma Deprem

“2024 yılında hiç bir şey ne sevindiriyor ne üzüyor. Bu ülkede sıkıntılı gördüğüm durumlardan biri meyve sebze fiyatlarının çok yüksek olması ve almaya mecbur kalmamız beni üzüyor. Türkiye’de 8 TL patates burada 100-120 lira. Siyaseti çok fazla takip etmediğim için kim daha başarılıdır bilemiyorum ancak ben bu ülkede en çok Başbakan Ünal Üstel’e güveniyorum. Bunun dışında da kimseye güvenim yoktur.”

Rıdvan Kutluhanlar

“2024 yılında değil 1963 yılından bu yana hiç mutlu değilim. Geçim şartlarımız her geçen yıl daha da kötü oluyor. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı görmüyorum çünkü halk ve ülke için değil kendileri ve yandaşları için çalışıyorlar. Ben bu ülkede kimseye güvenmiyorum sadece aileme ve çocuklarıma güveniyorum.”

Havva Erülkü

2024 yılında beni sevindiren hiç bir şey yoktur. Beni en çok üzen olaylar ise ekonomik kriz, memleketin elden gidişi, Kıbrıslıların kendi ülkelerinde yabancılaşmasıdır. 2024 yılında geçim durumumuz daha da kötü bir hale geldi. Siyasetle ilgilenmiyorum o nedenle en başarılı kim bilmiyorum ancak bu ülkede ben bir tek aileme güveniyorum. Onun dışında ülkede güveneceğimiz pek biri kalmadı.”

Kamil Birkaya

“2024 yılında beni sevindiren hiç bir şey yoktur. Hayatımızda hiçbir değişiklik yoktur. 2024 yılında geçim şartları kötü bir hale geldi. Sanırım 2025 yılı daha kötü geçecek. 2024 yılında en başarılı siyasetçi yoktur en başarılı insanlardır halktır. Siyasilerde ciddi ve gerçek konuşan yoktur. Bu ülkede en çok güvendiğim kimsem yoktur. Kimseye artık güvenimiz kalmadı.”