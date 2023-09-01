Toplum geriliyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin toplumu germeye ve gündemi değiştirmeye çalıştığını iddia ederek, eğitim kitaplarında ve okullarda laiklik ve çağdaş değerlere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni dönemde okullarda öğrencilere dağıtılacak olan "tartışmalı" kitaplarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde yayınlanmasının ardından HP Genel Sekreterinin inceleyerek konuyu kamuoyunun dikkatine getirdiğini vurgulayan Özersay şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belli ki gayrimeşru hükümet yapay bir gündemle toplumu germeye ve gündemi değiştirmeye çalışıyor. Okullarda tamir meselesinde bir arpa boyu yol almadıklarının ve okullar açıldığında adeta şantiye alanına dönüşeceklerinin konuşulmasını istemiyor. Okullarda Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerle ilgili Bakanlığın herhangi bir hazırlığının bulunmadığının konuşulmasını istemiyor. Tam gün eğitimin kağıt üzerinde kalıyor olduğunu, okullarda tam gün eğitime geçmek için hiçbir hazırlık yapılmadığının konuşulmasını da istemiyor. Tam da bu nedenle birbiriyle çelişkili açıklamalar ve çıkışlar yaparak, eyleme katılacağı aşikar olan sendikaların eyleme katılmayacağı şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapıyor ve gerginlik yaratarak gündem değişmeye çalışıyor.”

Özersay açıklamasında “tabii ki kitaplar güncellenir, hatalar olur, güncellenir. Ama güncellenen son kitaplarla ilgili olarak partimizin Genel Sekreteri Turgut Alas bir inceleme yaptı. Gördük ki aslında bazı açılardan sıkıntılı. Hata tabii ki olabilir ama önemli olan bunu kabul ederek düzeltmektir, inat etmemektir" dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

"Örnek aileden veya farklı ülkelerdeki aile yapılarından bahsederken bunu sadece az gelişmiş ülkelerden örnek vererek yapmak doğru olmaz. Avrupa’dan da, Orta Doğu’dan da, Türk dünyasından da örnekler vermek gerekir. Dünya Filistin ve Hindistan’dan ibaret değil. Bunun dışında kadının toplumdaki ve ailedeki yerine ve değerine dönük olarak bazı çağ dışı algıların yerleşmesine hizmet edecek, çocuklarda ön yargı oluşmasına sebebiyet verecek yaklaşımlardan kaçınmak gerekir. O yaştaki çocuklara alttan bir takım mesajlar verir ve uzmanlara danıştığımızda bunun pedagojik açıdan da doğru olmadığını gördük, kaldı ki kitapları hazırlayan katkı koyan uzmanlar da kamuoyuna açıklamalarda bulundular. Tabii ki herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Eğitimde kullanılan kitaplarda bunun doğru şekilde yansıtılması önemli bir husustur. Eğitim Bakanlığı’nın bu kitaplarla ilgili gerekli özeni göstermesi, toplumun hassasiyetlerine saygı gösterip inadından vazgeçmesi gerekir.”