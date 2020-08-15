Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Güngör’de bulunan çöplük dün yine yandı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangında bitki örtüsü ve ağaçlar zarar gördü.

Polisten alınan bilgiye göre; yangın dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Güngör çöplüğünün güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 300 dönümlük arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



