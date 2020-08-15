Sendikalar ‘grevle’ uyardı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, güvenlik eksikliği ve vatandaşın kötü koşullarda bekletilmesi gerekçeleriyle Motorlu Araçlar Birimi’nin tüm şubelerinde, bir günlük grev yaptı.

KTAMS ve KAMU-İŞ başkanları Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa Şubesi önünde basına açıklama yaptı. Greve, Kıbrıs Türk Memur Sendikası da destek verdi.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada; siyasilerin, vatandaş ve çalışanların yaşadığı sorunlara bir türlü el atmadığını, zamanlarını seçim gezileri ile doldurduklarını savundu. Motorlu Araçlar Birimi Şubelerine giden vatandaşların ya dışarıda sıcakta ya da klimasız ortamlarda bekletildiğini de ileri süren Serdaroğlu, vatandaşın beklemek zorunda kalmasının, sıkıntıların “personel eksikliğinden kaynaklandığını”, kamu çalışanlarının zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.

Bengihan: 6 veznedara ihtiyaç var

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, konuşmasında personel eksikliğine değindi ve sadece Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa Şubesinde 6 veznedara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’yı, kamunun verimli çalışmadığı yönde açıklamalarından dolayı eleştiren Bengihan, Bağzıbağlı’nın özel sektörden gelmesine bağlı olarak kamu çalışma yaşamını bilmediğini, bir kısım bakan ve bürokratlarda kamu düşmanlığı aşılayan bir zihniyet bulunduğunu savundu.

Altın yumurtlayan tavuk

Motorlu Araçlar Birimi’nin ülkenin altın yumurtlayan tavuk olduğunu, günlük cirosunun 550 bin TL olduğunu kaydeden Bengihan, “Devlet elinden gelen destek ve katkıyı vermesi gerekirken insanlar burada ikinci sınıf muamele görüyor” dedi.