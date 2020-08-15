Paniğe yol açtı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da süratli bir şekilde seyreden Majed Rabbuh (28), hızını alamayarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Halil Mustafa Sokak’ta meydana gelen kazada bahçe duvarı yıkıldı, demir kapısı zarar gördü.

Çarpmadan dolayı büyük bir gürültü çıkarken, ev sahipleri panik yaşadı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Majed Rabbuh tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki FN 533 plakalı araçla süratli bir şekilde Halil Mustafa Sokak’ta seyreden Majed Rabbuh, Reşat Ebeoğlu Sokağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Hızını alamayan sürücü yolun sağında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, ev sahipleri panik dolu anlar yaşadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Majed Rabbuh, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi kazayla ilgili soruşturma başlattı.