Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Salamis Otel yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 29 Firdevs Erol (29) ile Aycan Eyidoğdu (27) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polisten alınan bilgiye göre; dün akşam saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa- İskele anayolu üzerinde, seyreden GD 575 plakalı araç sürücüsü Abdullah Erdal, direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarptı. Kaza sonucu, Firdevs Erol ile Aycan Eyidoğdu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

