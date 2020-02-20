Ağır cezada  devam edecek

Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte evraklarla mülk devri meselesiyle ilgili tutuklanan ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu hakkındaki alt mahkemede görüşülen ön duruşmalar tamamlandı. Sanıklar dün son kez alt mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen son oturumda iddia makamı ve savunma son hitaplarını yaptı.

Sanıkların davası ağır ceza mahkemesinde görüşülmek üzere havale edildi. Yargıç Meltem Dündar, iki sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini gerektirecek yeterli emarenin sunulduğuna vurgu yaptı. Dündar, sanıkların 2 Mart tarihinde oturum yapacak Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Sanık Eminoğlu’nun sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilirken, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’nun da sözleşmeleri onayladığı öne sürülüyor.