En mutlu insanlar Danimarka’da

Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli konunun ekonomik konular, özellikle alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması olduğu savunuldu. Standart Eurobarometer 92 araştırmasına göre, Kıbrıs Türk halkının yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 62. Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre; Kıbrıslı Türklerin yüzde 62’si ‘yaşamdan memnun olduğunu’ belirtirken, bu oran Rumlarda yüzde 89, Yunanistan’da ise yüzde 52 oldu.

Araştırmaya göre, dövizdeki artış ve düşüşler şeklindeki dengesizlik, gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkiledi.

Suç düzeyinin artması ve işsizlik konularının da öne çıktığı araştırmaya göre Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmeler gündemin oldukça gerisine düştü.

1-25 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Standart Eurobarometer 92 Araştırması, AB üyesi ülkelerle Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’tan oluşan 5 aday ülke ve Kıbrıs Türk toplumunu kapsıyor. Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

AB’nin gerisinde

Standart Eurobarometer 92 Araştırması’na göre, Kıbrıs Türk toplumunda 2018’de yüzde 60 olan “yaşamdan memnuniyet” oranı 2019’da yüzde 62 oldu. Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, yüzde 84 olan Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.

Kıbrıs sorunu 5. sırada

Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 36’sı “fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”, yüzde 34’ü “ekonomik durumu” ve yüzde 25’i ise “işsizliği” en önemli sorun olarak görüyor. Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde “Kıbrıs sorunu” toplumdaki en önemli konu olarak 5. sırada yer aldı.